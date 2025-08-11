La spiaggia di Strongoli è tornata a scrivere la storia. Domenica 10 agosto, sotto un sole estivo e un mare cristallino, la Pro Loco Strongoli e le Pro Loco dell’UNPLI Crotone, unite in un’unica grande squadra, hanno superato ogni aspettativa, portando a casa un nuovo primato mondiale: 5 km e 200 metri di tuffo ininterrotto, battendo così il precedente record di 4 km stabilito lo scorso anno.

Un’impresa che ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di volontari, residenti e turisti, che hanno formato una lunghissima catena umana lungo la costa, coordinati grazie al supporto di droni e organizzatori. L’obiettivo non era soltanto battere un record, ma rafforzare il legame tra territorio, mare e comunità, portando il nome di Strongoli e della costa crotonese alla ribalta internazionale.

«È la dimostrazione che quando si lavora insieme, con passione e spirito di squadra, si possono raggiungere traguardi straordinari» – ha commentato Giovanni Fabiano, presidente dell’UNPLI Crotone.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, anche quest’anno, hanno deciso di mettersi in gioco: i volontari delle Pro Loco, i cittadini di Strongoli e dei comuni limitrofi, i turisti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.