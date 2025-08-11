Il Movimento 5 Stelle Strongoli esprime solidarietà all’Onorevole Vittoria Baldino

Il M5S Strongoli condanna con fermezza il vile gesto intimidatorio rivolto all’Onorevole Vittoria Baldino, destinataria di una lettera minatoria che offende non solo la sua persona, ma l’intera comunità democratica.

Questi atti non sono semplici episodi da archiviare: sono ferite aperte alla democrazia, al diritto di rappresentanza e alla libertà di pensiero. Colpire chi si espone con coraggio e dedizione per il bene pubblico significa tentare di zittire il confronto politico e soffocare la partecipazione civica.

Vittoria Baldino ha dimostrato, con la sua costante presenza e il suo impegno concreto, di essere una voce autentica e vicina ai territori, compreso il nostro. La sua determinazione, il suo ascolto attivo e la sua capacità di costruire ponti tra istituzioni e cittadini sono qualità che meritano rispetto e sostegno, non minacce.

Come Movimento 5 Stelle Strongoli, ci uniamo al coro di solidarietà che si sta levando da tutta Italia. Ribadiamo il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di violenza, intimidazione e linguaggio d’odio. Crediamo nel potere del dialogo, nella forza delle idee e nella dignità della politica fatta con passione e trasparenza.

A Vittoria Baldino va il nostro abbraccio politico e umano.