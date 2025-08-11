Cirò Marina, 11 agosto 2025 – Nella giornata di ieri, domenica 10 agosto, la splendida cornice naturale di Punta Alice, alla destra del Lido The Beach, ha ospitato per la prima volta nella storia della città una cerimonia nuziale interamente sulla spiaggia.

Protagonisti di questo momento unico sono stati Damiano e Lisa Marie, coppia internazionale che ha scelto il Mar Ionio come sfondo per il loro “sì”: lui originario proprio di Cirò Marina, lei di nazionalità tedesca. L’atmosfera mediterranea, tra cielo, mare e sabbia, ha regalato agli sposi e agli invitati un’esperienza indimenticabile.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’agenzia AC Wedding & Event Designer di Rende (Cosenza), che ha trasformato la spiaggia in un’elegante scenografia a cielo aperto, con allestimenti raffinati e dettagli studiati per emozionare.

Questo primo wedding ceremony totalmente beachside a Cirò Marina ha saputo fondere con armonia la tradizione calabrese con uno stile internazionale, confermando il potenziale della costa ionica come meta ideale per matrimoni romantici e di respiro globale.

Le foto della cerimonia, realizzati da Damiano Carelli Studio, sono disponibili sulla pagina Instagram @ac.wedding.event.designer.

Un ringraziamento va al Fioraio “M’ama non M’ama” di Valentina Ruggero, che con le sue creazioni floreali ha contribuito a rendere la giornata ancora più magica e memorabile.