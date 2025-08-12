La Polizia Locale di Cirò Marina informa la cittadinanza che, a seguito delle recenti intossicazioni da botulino registrate in Calabria, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcune confezioni di Friarielli alla Napoletana per sospetto rischio di contaminazione.

Prodotti e lotti interessati:

Marchio : Vittoria – Lotto 280325 – Scadenza 28/03/2028 – Confezione da 1000 g

: Vittoria – Lotto 280325 – Scadenza 28/03/2028 – Confezione da 1000 g Marchio: Bel Sapore – Lotto 060325 – Scadenza 06/03/2028 – Confezione da 1000 g

Produttore: Amura Stefano – Stabilimento di Scafati (SA)

OSA commercializzante: Ciro Velleca Srl

Le autorità sanitarie raccomandano la massima attenzione, in particolare ai ristoratori e agli operatori del settore alimentare, che sono invitati a verificare eventuali giacenze dei lotti sopraindicati. In caso di presenza, occorre provvedere immediatamente al ritiro e alla restituzione al fornitore, attenendosi scrupolosamente alle procedure previste dal protocollo HACCP per garantire la sicurezza dei consumatori.

La Polizia Locale di Cirò Marina resta a disposizione per eventuali segnalazioni o chiarimenti.