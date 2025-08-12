L’associazione “Crotone Vuole Volare” sta monitorando giornalmente la regolarità dei voli da/per Roma, riscontrando dal mese di Luglio alcune criticità, soprattutto sulla tratta Roma-Crotone.

I ritardi sono dovuti principalmente ad un sovraffollamento della fascia oraria di partenza (17:30 ) dall’aeroporto romano, impedendo, nel 89% dei casi, la partenza in orario dei voli. In più nel solo mese di Luglio si sono verificati due problemi tecnici all’aeromobile di Aeroitalia, compagnia che sta operando in subappalto per Skyalps, che resta comunque titolare del servizio aereo in continuità territoriale. Il problema del subappalto è dovuto, come noto, al blocco quasi totale della sua flotta di 8 aeromobili (Dash Q400) da 76 posti di Skyalps, per errori e mancanze nelle certificazione di aeronavigabilità, riscontrati da parte di Enac.

Ad oggi, sono 4 gli aeromobili Skyalps su 8 rientrati in servizio;

intanto Aeroitalia ha operato i voli dal Lunedì al Venerdì per tutte le settimane da fine Giugno ai primi di Agosto con Atr72 da 68 posti, mentre al Sabato e alla Domenica i voli da/per Roma sono stati operati da diverse compagnie con diversi tipi di aeromobili, dalla Private Wings con Dornier 328 (di solo 32 posti) all’Embraer 190 della Marathon Airlines da 100 posti , alla Trade Air con A320 da 189 posti …oltre a Universal Air e Luxwing con Dash Q400 da 76 posti. Dal week-end del 9 Agosto i voli sono ritornati ad essere operati sempre da Aeroitalia.

La narrazione di tanti ritardi e cancellazioni, soprattutto in questi ultimi mesi in cui il riempimento è elevato, non vuole essere solo cronaca, ma occasione di riflessione, ad avviso della nostra associazione, sul gradimento complessivo del servizio aereo in regime di continuità territoriale, da Crotone per Roma e viceversa, offerto dalla compagnia altoatesina Skyalps.

Ricordiamo che i ritardi dalla Capitale spesso si ripercuotono sul volo del giorno successivo, in partenza alle 7:30 del mattino da Crotone, dovuto certamente alle ore di pausa minime del personale di bordo.

E perciò la situazione attuale, siamo sicuri, si ripercuoterà negativamente sul gradimento del volo stesso, che, come ci fa piacere ricordare, è stato ottenuto, dopo anni di lotte, dai Cittadini della provincia di Crotone e dalle Associazioni a difesa dell’aeroporto.

Questi ultimi, oggi più che ieri, necessitano di una connessione veloce con la Capitale, alternativa ai bus e sostitutiva del servizio ferroviario, oggi, di fatto, mancante sulla linea ionica, in modo che la capitale possa essere l’Hub principale per altre connessioni, ferroviarie o aeree, con il resto del paese e/o anche internazionali lì disponibili.

Ed invece, proprio questa finalità sembra essere saltata, se si arriva con ritardo si perdono appuntamenti, più o meno importanti, coincidenze, venendo obbligati a costi aggiuntivi di vitto e alloggio imprevisti, spesso creano più di un problema per il sol fatto di anticiparli, è probabile che chi possa essere interessato al servizio di volo per la Capitale, voglia propendere , vista la situazione, a scegliere altro mezzo per giungere nella Capitale, così resta, oltre al danno, la beffa!

Per questo abbiamo deciso di segnalare ufficialmente ad ENAC, l’Ente affidante della continuità territoriale per conto dello Stato, e nello stesso tempo Ente deputato alla tutela dei diritti dei passeggeri, se non sia il caso di valutare se vi siano o meno i presupposti per revocare l’affidamento alla compagnia Skyalps per palesi e ripetute inadempienze, con gravi ripercussioni per i passeggeri, oltre che per il danno per l’immagine della città di Crotone stessa, per il numero minimo dei posti garantiti dal volo rispetto a quanto previsto dal bando. Inoltre, alla luce dell’analisi fatta, chiediamo

un adeguamento degli orari di partenza da Roma, almeno alle 19:30 e di conseguenza un aumento dell’operatività dello scalo almeno fino alle 22:00.

Questa ufficiale segnalazione ad ENAC, tuttavia,non vuole creare una rottura irreparabile con la compagnia aerea Skyalps, che comunque consideriamo in buona fede, ma vogliamo fortemente ed improrogabilmente, un impegno preciso da parte dell’affidante e dell’affidatario, affinché termini questo inaccettabile servizio e si torni ad un servizio preciso e puntuale, come ci saremmo aspettati, ed ancora ci aspettiamo, da questa compagnia.