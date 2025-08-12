La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone ha ulteriormente rafforzato, in questi giorni, le attività di vigilanza in mare e lungo il litorale di competenza, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi per la sicurezza della navigazione e della balneazione, tutelare l’ambiente marino, e garantire il rispetto delle norme sulla pesca e sulla tracciabilità dei prodotti ittici.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto delle violazioni legate alla navigazione nelle fasce orarie e nelle aree riservate ai bagnanti, all’ormeggio non autorizzato – soprattutto all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto – e all’utilizzo delle moto d’acqua senza il possesso della prevista patente nautica o al di fuori delle fasce orarie consentite. Si tratta di condotte che, oltre a violare la normativa vigente, possono rappresentare un serio pericolo per l’incolumità pubblica e l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Le attività di controllo sono state estese anche alla filiera della pesca, sia in mare che a terra, con l’intento di contrastare l’utilizzo di attrezzi professionali da parte di soggetti non autorizzati e, soprattutto, di garantire la tracciabilità del prodotto ittico destinato alla ristorazione. In un periodo dell’anno in cui si registra una forte domanda di pescato, è fondamentale assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

Nel corso del fine settimana, nel tratto di mare ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di porto di Crotone – compreso tra il Comune di Crucoli, Frazione Torretta, ed il Comune di Sellia Marina – sono stati impiegati sette mezzi navali militari, tra motovedette, battelli litoranei veloci e moto d’acqua, supportati da pattuglie a terra, con un totale di 24 militari impiegati ogni giorno.

L’intensificazione dei controlli ha portato all’effettuazione di 104 controlli a unità da diporto, con l’elevazione di diverse sanzioni amministrative nei settori del diporto, del demanio marittimo e della pesca. Nel dettaglio: