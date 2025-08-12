Strongoli – Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio, ma le tensioni interne alla maggioranza non si placano. La seduta ha registrato il voto contrario della Vicesindaco Elena Tesoriere e del consigliere Ceraudo, già transitato tra i banchi dell’opposizione.

Il consigliere Ceraudo, invitato dal sindaco Benincasa a candidarsi nella sua lista nel maggio 2024, è oggi al centro di un duro scontro politico: il primo cittadino ha infatti dichiarato in aula che «non è più utile al progetto politico» della sua amministrazione.

Tra i punti contestati figurano:

• l’approvazione di un “equilibrio di bilancio” definito da più consiglieri «non in equilibrio»;

• la negazione della diretta streaming delle sedute consiliari;

• l’aumento dell’IMU per abitazioni e terreni agricoli;

• la cancellazione delle agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla precedente amministrazione.

Ciò che la scia perplessi il Circolo di FDI, è il silenzio della Lega sull’aumento di questa impostacome l’IMU, che «colpisce famiglie, proprietari e agricoltori, già gravati da ulteriori costi». Il circolo Fratelli d’Italia di Strongoli ha espresso solidarietà alla Vicesindaco Tesoriere, che ha ribadito «totale apertura verso l’amministrazione» ma «solo se al centro ci sarà l’interesse della popolazione».

Il circolo Fratelli d’Italia di Strongoli