Cirò- La pace nel mondo lanciata dalla “Pop-Theology dell’amore”, presentato dal vescovo Don Tonino Staglianò, presidente della Pontificia accademia di teologia, accompagnato dal cantante Pasquale Sculco dei Carboidrati, da Valentina Borrino, e Dario Zurlo. L’Evento nella centralissima piazza Pugliese a Cirò, è stato presentato dalla giornalista e presidente dell’associazione ”Alleati con te” Catia Acquesta.



“L’amore attraverso l’arte come le canzoni, vuol dire rinascita- ha detto S.E. il vescovo Stagliano’,- gli esseri umani -prosegue- restano umani solo se nell’amore c’è una relazione che si chiama cura; infatti dice- l’essere umano ha bisogno di cure, è l’animale più debole, per questo è un essere speciale come dice Battiato”. Un altro cantante apprezzato dal Vescovo per i suoi testi è stato Mengoni, come “L’Essenziale” e “Gli esseri umani”, proposti al pubblico attento in piazza Puigliese. “Gli esseri umani non sono i guerrafondai o ricchi che stanno distruggendo la terra con morti e sfruttamento, gli esseri umani ha detto il vescovo -sono solo quelli che amano dando la loro vita all’altro per amore: dove c’è ancora amore e carità c’è Dio”.



Questa serrata speciale deve essere un momento di crescita culturale e sapienza di vita, una nuova forma linguistica- ha detto Staglianò. Oggi purtroppo –prosegue– stiamo andando verso il metaverso dell,I.A. che sostituirà l’uomo. La libertà è peggio del libero arbitrio, è il motore della nostra libertà, sei libero solo quando accogli non quando respingi. Infine tra i suoi interventi altri due testi uno del grande De Andrè “Il Pescatore”: non esiste un Dio che ti manda all’Infero- ma ci vai ha spiegato Staglianò- seguendo il libero arbitrio della vita del male, solo la Cura e la via dell’Amore ti porteranno ad amare l’amore stesso: solo il perdono realizza la pace è la forma più alta dell’amore- L’altro testo affrontato e cantato dal vescovo, cambiando un pò il testo, è Images dei Beetles che nella sua versione diventa: “immagina Dio nel cielo- è solo amore la sua presenza sulla terra”.



E’ stata una serrata culturale, filosofica che ha affrontato l’amore vero e la pace nel mondo attraverso alcune canzoni che il pubblico presente ha apprezzato. Soddisfazioni e apprezzamenti per il delicato tema affrontato sull’amore e sulla pace nel mondo in questo delicato momento, l’assessore alle manifestazioni Salvatore Giardino, il sindaco Mario Sculco e il parroco don Massimo Sorrentino.

