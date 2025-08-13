Con una cerimonia densa di emozione e partecipazione, oggi la Sezione della Lega Navale Italiana di Cirò Marina ha celebrato il suo trentesimo anniversario. Un traguardo importante che racchiude tre decenni di attività, passione e impegno al servizio della cultura del mare e della comunità.

Alla guida della sezione, il presidente Pasquale Martire, che ha curato e coordinato l’intera organizzazione dell’evento, accogliendo autorità, ospiti e soci in una giornata che ha voluto rendere omaggio alla storia e al futuro della Lega Navale di Cirò Marina.

Alla ricorrenza hanno preso parte il Sindaco Sergio Ferrari, il Questore Giampiero Lionetti, rappresentanti della Compagnia dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto di Crotone, il Direttore dell’Azienda Sanitaria di Cirò Marina e Venturino Pugliese del Circolo Velico di Crotone. Per il mondo dello sport erano presenti il giovane talento della vela Giuseppe Saracino, socio della Lega Navale di Cirò Marina, il calciatore Domenico Maietta e il pallavolista Marco Lo Bianco.

Nel discorso commemorativo è stato ricordato come, trent’anni fa, un gruppo di appassionati del mare abbia deciso di dare vita non solo a un’associazione nautica, ma a una vera e propria comunità, fondata su valori di solidarietà, educazione, rispetto per l’ambiente e per il prossimo.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

In questi tre decenni la Lega Navale di Cirò Marina ha formato centinaia di giovani alla cultura marinaresca, organizzato corsi di vela, regate, eventi sportivi e campagne ambientali, collaborando con scuole, istituzioni e altre associazioni del territorio. “Il nostro contributo – è stato sottolineato – è ormai parte integrante del tessuto sociale della comunità”. Negli ultimi cinque anni, la sezione ha quasi raddoppiato il numero di soci: con circa 280 iscritti e altrettanti posti barca, è oggi la sezione con più soci di tutta la Calabria.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a chi ha fondato la sezione, a chi ancora oggi ne porta avanti le attività e a coloro che, in futuro, ne guideranno la crescita. L’augurio conclusivo è stato quello di continuare a navigare insieme, con il vento in poppa, trasmettendo valori, passione e amore per il mare alle nuove generazioni.