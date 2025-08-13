È stato inaugurato il nuovo showroom “Élite Sofà – Centro divani e materassi Made in Italy”, il nuovo volto di un’azienda che da quasi cinquant’anni è sinonimo di qualità e tradizione nel settore dell’arredamento.

La storia inizia nel 1975, quando il nonno dell’attuale titolare aprì un piccolo negozio in via della Libertà. Negli anni successivi creò la fabbrica di materassi a Torre Melissa con il marchio Vigorflex, diventato punto di riferimento per il comfort Made in Italy. Negli anni ’90, alla guida dell’attività arrivò Michele Gironda, che proseguì in via della Libertà fino al 2010, quando inaugurò un ampio showroom di 800 metri quadrati dedicato all’esposizione di mobili.

A settembre 2024 è iniziata una grande svendita per dare il via a un nuovo progetto, puntando sulla specializzazione esclusiva in divani, materassi e articoli per la casa. Quello che prima era conosciuto come Planet Arredamenti oggi si rinnova e si presenta al pubblico come Élite Sofà.

Negli ultimi mesi, accanto a Michele, è entrato in azienda anche il figlio Giuseppe Gironda, che dopo aver lavorato sulle navi ha scelto di restare a Cirò Marina per dare vita a qualcosa di diverso e altamente specializzato.

Il nuovo showroom offre 41 composizioni di divani, oltre 60 colori di pellame e più di 100 tonalità e materiali di tessuti, permettendo a ogni cliente di creare ambienti unici e su misura.

L’invito è aperto a tutti: venite a visitare Élite Sofà e lasciatevi conquistare dal comfort, dalla qualità e dal design Made in Italy.