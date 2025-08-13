Sta giungendo al termine anche questa edizione della festa della Madonna Assunta a Camigliatello Silano.

Ultimi concerti da non perdere sulla parte alta del corso principale della ridente paesino di montagna.

MERCOLEDI’ 13 AGOSTO 2025 Ore 21.15 Spettacolo musicale con il gruppo “GIORNI INFINITI” – Pooh Tribute Band. . Tributo ad uno dei gruppi musicali italiani più amati.

GIOVEDI’ 14 AGOSTO 2025

Ore 21.15 Spettacolo musicale con il gruppo “UNA NOTTE IN CROCIERA”.

Grande partecipazione per la novità di quest’anno l’inserimento delle sagre a tema sulla parte alta del corso principale si continua il 13 agosto torna quella del Cullurielli e il 14 agosto si completa con quella del panzerotto.

Come ogni anno continuerà anche dopo la fine della festa presso la casa del forestiero sul corso principale la pesca di beneficenza.

Si terminerà il 15 agosto, dopo la processione per le vie del paese in onore della MadonnaAssunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio. Grande soddisfazione da parte del comitato festa e da parroco Padre Raffaele Di Donna per la buona riuscita anche di questa edizione. Molte le presenze da tutto il meridione e la partecipazione alla parte liturgica.

Per ulteriori informazioni sul programma della festa, è possibile visitare la pagina Facebook della parrocchia dei SS. Roberto e Biagio di Camigliatello Silano.