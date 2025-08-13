Notte magica a Cirò dove enogastronomia, arte e cultura si fondono tra migliaia di turisti provenienti da tutta la Calabria, per quello che è diventato un simbolo della città: Incontri DiVini. Fiumi di pregiati vini, tanta gastronomia locale, arte e musica hanno dominato una serata speciale all’undicesima edizione della manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Le Quattro Porte”, presieduta da Pier Luigi Murgi.

In una scenografia naturale fatta di antichi vicoli e case medievali, dalla zona Cannone fino a piazza della Repubblica, centinaia di bancarelle colorate di vino, dolci, formaggi e prodotti tipici hanno animato la notte, richiamando turisti da tutto il circondario. L’atmosfera è stata resa ancora più suggestiva dai candelabri appesi tra i vicoli di pietra, trasformando le vie del centro storico di Cirò in un palcoscenico a cielo aperto, dove cultura, gusto e identità si sono fuse in un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Il tema dell’edizione 2025 è stato l’amore, un sentimento universale declinato nelle sue molteplici forme e sfumature, che ha guidato il percorso sensoriale ed emozionale attraverso arte, storia e vino.

Amore per il vino, narratore di tradizioni radicate nel territorio, che attraverso le degustazioni guidate diventa strumento di condivisione e convivialità.

Amore per l’arte, che anima le strade del borgo con installazioni e performance dal vivo, risvegliando emozioni e riflessioni profonde.

Amore per il borgo, simbolo di identità e memoria collettiva, valorizzato nei suoi spazi, nella sua storia e nella sua bellezza.

L’amore si è riflesso anche nell’atmosfera, con musica dal vivo e coreografie di luci suggestive, creando un ambiente immersivo capace di toccare il cuore. Tra eccellenze enologiche, installazioni artistiche e spettacoli, Cirò si è trasformato in un luogo in cui la passione si esprime in tutte le sue forme.

Ogni angolo del borgo ha raccontato una storia, accompagnando il pubblico in un itinerario di sensazioni e incontri indimenticabili.

Questi gli artisti intervenuti alla speciale serata: WAM – Wine Art Music; Johnny Rop; Sun; Pantarei Band; DJ Mario; The Dream Band; Cala Street Band; Radio Studio 97; Cesko The Vineyard Deejay.

È stata un’occasione meravigliosa che ha dato ulteriore lustro all’antico borgo, permettendo di vivere un’esperienza unica tra storia, tradizione e sentimento. Cirò, patria del vino, di Luigi Lilio e di San Nicodemo Abate, si è confermata uno dei borghi più suggestivi della Calabria, capace – con le giuste idee – di richiamare migliaia di turisti e puntare al suo potenziamento.