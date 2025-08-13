Il Commissario straordinario Calamai: “Cure integrate e di qualità, con al centro la persona ed una forte sinergia con il territorio”

Ad un anno dalla sua attivazione, la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Crotone conferma il proprio ruolo strategico nel coordinamento e nella gestione dei percorsi di cura, con particolare attenzione ai pazienti più fragili.

Dal maggio 2024, la COT ha preso in carico 888 pazienti, assicurando un rapido inserimento nel percorso assistenziale più appropriato e favorendo la continuità tra ospedale e territorio. La maggior parte delle segnalazioni è pervenuta dal reparto di Ortopedia, seguito da Medicina Generale, Oncologia e Geriatria.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’equipe, oggi composta da cinque infermieri e un operatore socio-sanitario, sarà a breve potenziata con l’inserimento di un assistente sociale e con il supporto di un medico, al fine di garantire una valutazione multidimensionale e multiprofessionale delle esigenze di ogni paziente.

Nel corso della recente visita alla sede della COT, il Commissario Straordinario Monica Calamai e il Direttore Sanitario Luigi Rossi hanno espresso apprezzamento per i risultati conseguiti, sottolineando la professionalità, l’efficienza operativa e l’impatto positivo generato sul territorio.

“I dati del primo anno confermano l’efficacia del modello adottato – ha dichiarato il Commissario Calamai – La COT di Crotone garantisce cure integrate e di qualità, mettendo al centro la persona e valorizzando il lavoro di squadra e la sinergia con il territorio”.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone proseguirà il percorso di potenziamento della rete territoriale, con l’obiettivo di ampliare i servizi, consolidare i risultati raggiunti e continuare a garantire tempi di risposta rapidi, continuità assistenziale e vicinanza al cittadino.