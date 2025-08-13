Come Avvocato e cittadino crotonese, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento alla Consigliera del Comune di Crotone capo gruppo lega Marisa Luana Cavallo per l’importante risultato ottenuto con l’installazione della Culla per la Vita presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Questa iniziativa, portata avanti insieme alla collega Dalila Vènneri e con il contributo dell’Avv. Prof. Giancarlo Cerrelli, rappresenta un traguardo di civiltà e sensibilità verso la tutela dei più fragili. La Culla per la Vita è un presidio prezioso che consente alle mamme in difficoltà di lasciare in piena sicurezza e anonimato il proprio neonato, affidandolo immediatamente alle cure di personale sanitario qualificato.

Ringrazio il Commissario dell’Asp. Crotone Calamai per aver accolto la richiesta e avviato l’iter, così come il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso per il sostegno istituzionale.

Fino a poco tempo fa, in Calabria non esistevano strutture di questo tipo: oggi, con la presenza della Culla per la Vita anche a Crotone, la nostra città compie un passo concreto verso una comunità più accogliente, protettiva e solidale.

Conclude Rocca: Marisa Luana Cavallo ha dimostrato che con determinazione e collaborazione istituzionale si possono trasformare idee in realtà. A lei va il mio plauso per aver messo al centro il valore assoluto della vita e per aver reso possibile un intervento che, ne sono certo, potrà salvare esistenze e dare nuove speranze.

Avv. Salvatore Rocca