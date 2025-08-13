Il S.A.P- (Sindacato Autonomo di Polizia) di Crotone, esprime vicinanza al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Sottosegretario di On. Wanda Ferro, per i gravi e inaccettabili insulti ricevuti sui social, culminati con l’augurio di una grave malattia.
Si tratta di un episodio che nulla ha a che vedere con il legittimo confronto politico e che rappresenta un segnale preoccupante di degrado del dibattito pubblico.
Il dissenso deve sempre esprimersi nel rispetto delle persone e delle istituzioni, senza mai scadere nell’offesa o nella minaccia.
Il SAP condanna con fermezza simili comportamenti e sostiene la scelta del Sottosegretario di denunciare l’accaduto nelle sedi competenti.
Auspichiamo che venga fatta piena luce sull’episodio e che si affermi con chiarezza il principio per cui l’odio e la violenza verbale non trovino spazio in una società civile.
