Momenti di apprensione, l’altro ieri sera intorno alle 23, nel pieno della festa del vino. Tra la folla, un bambino di 5 anni si è perso, scatenando attimi di paura e concitazione.

Secondo la segnalazione giunta alla nostra redazione da un lettore presente all’evento, le prime ricerche sono state avviate tramite annunci diffusi ai microfoni, ma senza esito immediato. È stato allora che un Carabiniere, libero dal servizio ma presente tra il pubblico, ha udito le grida di aiuto e si è attivato per individuare il piccolo.

L’agente, guidato dalla propria prontezza e spirito di servizio, è riuscito a intercettare il bambino, spaventato e disorientato. Poco dopo, una pattuglia dell’Arma in servizio sul posto ha raccolto alcune informazioni e ha scoperto che il piccolo era il nipote del sindaco Sculco. Grazie alla rapidità d’intervento, è stato possibile rintracciare subito la famiglia e riconsegnare il bimbo ai genitori.

Il lettore che ci ha segnalato l’accaduto ha voluto evidenziare il gesto dei militari dell’Arma, sottolineando come, anche fuori servizio, i Carabinieri continuino a vigilare con attenzione sulla sicurezza della comunità.