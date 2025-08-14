Crotone si afferma come modello di turismo accessibile, inclusivo e sostenibile.

Consumerismo No Profit ha conferito al Comune il prestigioso riconoscimento “Consumerismo Friendly 2025”, assegnato alle destinazioni italiane che si distinguono per l’equilibrio tra qualità dei servizi, accessibilità economica e attenzione all’ambiente.

La consegna del riconoscimento è avvenuta questa mattina nella Casa Comunale.

A conferire l’attestato al sindaco Voce il presidente di Consumerismo no profit Luigi Gabriele.

Erano presenti il vicesindaco Sandro Cretella e gli assessori Corigliano e De Renzo

Un premio che arriva in un anno difficile per il turismo italiano, in cui quasi 1 italiano su 2 (49,2%) non potrà permettersi una vacanza.

In questo contesto, Crotone emerge come esempio virtuoso, dimostrando che è possibile offrire vacanze di qualità a prezzi sostenibili.

Crotone si aggiudica il riconoscimento quale “Località Marittima” di eccellenza grazie a un’offerta turistica che coniuga ospitalità autentica, prezzi contenuti e valorizzazione del territorio.

Un pasto completo per due persone costa mediamente 40 euro, mentre una notte in un B&B di qualità si aggira sugli 80 euro.

Ma è l’offerta culturale e di intrattenimento a fare la differenza: il “Crotone Summer Fest 2025” con artisti di fama nazionale come Gaia, Alex Britti, Nina Zilli, The Kolors e Rovazzi, Camilway ed un cartellone estivo con oltre 50 eventi gratuiti hanno reso l’intrattenimento di qualità davvero accessibile a tutti.

Crotone, secondo Consumerismo, si distingue anche per le politiche ambientali: la presenza dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, la promozione del turismo naturalistico e l’impegno nella raccolta differenziata completano il quadro di una città che guarda al futuro con responsabilità e visione.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per la città di Crotone e per tutti coloro che ogni giorno lavorano per renderla più accogliente, sostenibile e vicina alle esigenze delle famiglie. Il nostro obiettivo è stato fin da subito quello di costruire un’offerta turistica che fosse di qualità ma allo stesso tempo accessibile, in grado di valorizzare le nostre bellezze naturali, la nostra cultura e le nostre tradizioni.

Questo riconoscimento ci sprona a continuare su questa strada, credendo in un modello di sviluppo turistico che mette al centro le persone, la comunità e il rispetto del territorio” dichiara il sindaco Voce.

Il premio “Consumerismo Friendly 2025” valorizza il lavoro sinergico tra istituzioni, operatori locali e comunità.

Crotone si afferma come capitale del turismo autentico, ricco di storia, cultura e umanità.