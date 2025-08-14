La Questura di Crotone ha intensificato i servizi nel Capoluogo e nella Provincia, in occasione della festività del Ferragosto, finalizzati a prevenire reati predatori e i furti in abitazione, e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nelle aree molto affollate a vocazione turistica.

All’uopo, nella notte della pre-vigilia, il dispositivo di controlli messo in campo ha conseguito i seguenti risultati:

Nr. 801 persone identificate di cui 174 positive in banca dati SDI;

Nr.362 veicoli controllati;

Nr. 28 posti di controllo effettuati;

Nr. 8 infrazioni al Codice della Strada, nr.2 fermi amministrativi per guida senza patente, nr.1 sequestro amministrativo perché l’auto risultava priva del contrassegno assicurativo e nr. 1 carta di circolazione ritirata;

Nr.1 sanzione amministrativa ad una discoteca del capoluogo per aver impiegato personale addetto ai servizi di sicurezza perché non autorizzato e non iscritto nell’elenco della Prefettura (pmr. €1666,67)

La Polizia di Stato ha impiegato sul territorio 51 uomini appartenenti a tutte le articolazioni presenti nella Provincia, guidate da un funzionario, i quali hanno prestato particolare attenzione alla viabilità sulle arterie principali e secondarie che collegano le aree a vocazione turistica e costiera.

L’obiettivo che il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha posto, con i servizi di prevenzione e di controllo, è quello di impiegare pattuglie appiedate nel Capoluogo che possano essere un punto di riferimento nelle aree della movida per turisti e residenti, al fine di contrastare lo spaccio degli stupefacenti e la vendita di alcolici a minori. Tali attività saranno supportate anche da Agenti della Squadra Mobile i quali presteranno particolare attenzione ai soggetti ritenuti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio.

I controlli della viabilità saranno implementati, con l’apporto del personale della Polizia Stradale, i quali alterneranno fasi di controllo visivo a posti di controllo al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida, come quello in stato di ebbrezza, e garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Anche la Polizia Ferroviaria garantirà un capillare controllo lungo le arterie ferroviarie per tutti gli utenti che intendono raggiungere le località turistiche o marittime utilizzando i mezzi ferrati.

Altresì, verranno sorvegliate le aree di maggiore affluenza come spiagge, piazze e cocktail bar.

Oltre alle suddette attività la Polizia di Stato, supportata dalle altre Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, garantirà il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, quali concerti ed esibizioni di piazza, previsti nei Comuni del circondario.

Inoltre, verranno garantiti dei presidi fissi nel litorale di Cirò Marina, ove è allestita una postazione mobile al fine di assicurare ai cittadini una sicura interlocuzione con l’istituzione, e sul lungomare di Le Castella di Isola Capo Rizzuto.

Il capillare piano di controllo del territorio non tralascerà le esigenze degli anziani e delle fasce deboli che, nel weekend di ferragosto, rimarranno presso i loro domicili, supportando al bisogno eventuali esigenze dagli stessi manifestate.