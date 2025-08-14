Partono ufficialmente i laboratori promossi dallo Sportello del Gal Kroton, un’iniziativa rivolta alle imprese agricole e agroalimentari del territorio per favorire l’innovazione, la sostenibilità e il miglioramento della qualità delle produzioni locali.
I percorsi, organizzati nell’ambito della Misura 1, Intervento 1.2.1 – Giornate informative e dimostrative del PSR Calabria 2014–2022, comprendono tre aree tematiche di particolare interesse per il comparto:
- Agricoltura 4.0;
- Innovazioni tecnologiche nella filiera delle carni, dalla lavorazione alla trasformazione, dalla maturazione alla degustazione;
- Analisi strumentali e sensoriali su tracciabilità e qualità dell’olio d’oliva da varietà autoctone.
L’obiettivo è offrire alle aziende agricole locali una concreta opportunità di crescita, fornendo strumenti e competenze per:
- adottare tecnologie innovative in grado di rendere la produzione più efficiente e sostenibile;
- acquisire abilità tecnico-operative grazie a momenti pratici di confronto e sperimentazione sul campo.
Partecipazione
Le imprese interessate possono iscriversi ai laboratori contattando lo Sportello del Gal Kroton per la Misura 1.2.1 o inviando la propria adesione all’indirizzo info@galkroton.com.
Con questa iniziativa, il Gal Kroton conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo del settore primario, puntando su formazione, innovazione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.
