Cirò si prepara a vivere una serata di bellezza, spettacolo e glamour con l’arrivo, per la prima volta in città, di Miss Mondo, il più antico e prestigioso concorso internazionale di bellezza. La Selezione Ufficiale Regione Calabria si terrà questa sera, giovedì 14 agosto 2025, alle ore 22.00, in Piazza Stefano Pugliese.

A condurre la serata sarà Alessandra Emme di Jonica Radio, con la possibilità di seguire l’evento in diretta radiofonica e streaming sui canali ufficiali.

Il programma prevede momenti di intrattenimento variegati:

Ospiti musicali: Spirit of Calabria

Cabaret: Mago Mariosco e Francesco Arno

Miss ospite: Marisol Iripino, Miss Mondo “Corte dei Sabatini”

La cura dell’immagine sarà affidata a un team di professionisti: Romano Celeste (Hairstylist), Vasamì Alessia, Stasi Sara e Licciardi Fabiana (Make Up Artist).

Il corpo di ballo, diretto da Luisa Ronzoni dell’ASD Attitudine Danza, arricchirà l’atmosfera con coreografie studiate per l’occasione.

L’evento, organizzato da GZ Management con il patrocinio del Comune di Cirò, vedrà il sostegno di numerosi partner e sponsor: Caroli Hotels, Philip Martin’s – Made of Italy, Gil Cagnè, Agricola La Birra Chiara, Project Management, Capo Sperone Resort, Baloo Gioielleria di Cirò Marina, People Travel di Mandatoriccio, Aloe Costanza Fiori e Piante di Cirò, Lettieri Antonio – Sapori della Tradizione, B&B Sculco Pasquale, B&B San Nicodemo, Gruppo Spataro di Cirò Marina, Panificio Naccari di Cirò e Jonica Radio.

Una passerella che unirà fascino e spettacolo, portando a Cirò una delle competizioni più seguite al mondo, preludio alle fasi nazionali e internazionali del concorso.