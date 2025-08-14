Si è svolta lo scorso 7 agosto la quarta edizione ufficiale della spettacolare regata di long distance in kitesurf e wing, unica nel suo genere a livello regionale e inserita nel prestigioso calendario della Federazione Italiana Vela (FIV). L’evento, che ha messo in scena la suggestiva traversata da Gabella a Maresport, è stato organizzato dal Gruppo Vela della Lega Navale Italiana di Crotone, guidato dal presidente Gianni Liotti, e ideato fin dalle prime edizioni – anche non istituzionali – dal consigliere Marco Zumpano.

La manifestazione si è svolta con la collaborazione del Circolo YKC (presidente Mimmo Mazza) e del Circolo Maresport (presidente Teresa Sperlì), confermandosi come appuntamento consolidato dell’estate crotonese, capace di registrare una crescita costante di partecipanti e di interesse.

Il percorso tecnico e impegnativo ha messo alla prova gli atleti, costretti a confrontarsi con le insidie del mare aperto, dove vento e correnti richiedono abilità, resistenza e preparazione atletica. Tra i protagonisti, spiccano Leonardo Nocera (LNI-Crotone, kitesurf) e Debora D’Alfonso (LNI-Crotone, kitesurf), unica donna in gara, esempio di determinazione e coraggio.

Gli altri atleti che hanno portato a termine la traversata:

Pasquale Nicoletta (LNI Crotone)

Antonio Messina (Maresport Crotone)

Italo Balzano (classe Wing, Circolo Velico Braccianese)

Francesco Armentano (K)

Luigi D’Alfonso (K)

Michele Marino (K)

Stanislaw Wolos (K)

Mattia Guerra (K)

Lo stesso consigliere Marco Zumpano ha partecipato in acqua, svolgendo anche un ruolo di supporto e mental coaching.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle autorità, in particolare alla Capitaneria di Porto, per la fondamentale assistenza durante tutta la manifestazione. Decisivo anche il contributo di Edoardo Guarascio, Ugo Menzano e Filippo Mungo, impegnati con i gommoni per garantire la sicurezza degli atleti.

Un plauso va anche a Welcome Long Beach, spot storico del gruppo sportivo kite/wing/windsurf della Lega Navale Italiana di Crotone, e al Gruppo Fotoamatori di Crotone, che ha immortalato l’evento con immagini spettacolari.

Con quattro edizioni alle spalle e una partecipazione in costante aumento, la Long Distance si conferma un fiore all’occhiello dello sport acquatico regionale, contribuendo alla valorizzazione del territorio crotonese e alla promozione di discipline spettacolari e adrenaliniche.