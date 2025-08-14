Si è svolta lo scorso 7 agosto la quarta edizione ufficiale della spettacolare regata di long distance in kitesurf e wing, unica nel suo genere a livello regionale e inserita nel prestigioso calendario della Federazione Italiana Vela (FIV). L’evento, che ha messo in scena la suggestiva traversata da Gabella a Maresport, è stato organizzato dal Gruppo Vela della Lega Navale Italiana di Crotone, guidato dal presidente Gianni Liotti, e ideato fin dalle prime edizioni – anche non istituzionali – dal consigliere Marco Zumpano.
La manifestazione si è svolta con la collaborazione del Circolo YKC (presidente Mimmo Mazza) e del Circolo Maresport (presidente Teresa Sperlì), confermandosi come appuntamento consolidato dell’estate crotonese, capace di registrare una crescita costante di partecipanti e di interesse.
Il percorso tecnico e impegnativo ha messo alla prova gli atleti, costretti a confrontarsi con le insidie del mare aperto, dove vento e correnti richiedono abilità, resistenza e preparazione atletica. Tra i protagonisti, spiccano Leonardo Nocera (LNI-Crotone, kitesurf) e Debora D’Alfonso (LNI-Crotone, kitesurf), unica donna in gara, esempio di determinazione e coraggio.
Gli altri atleti che hanno portato a termine la traversata:
- Pasquale Nicoletta (LNI Crotone)
- Antonio Messina (Maresport Crotone)
- Italo Balzano (classe Wing, Circolo Velico Braccianese)
- Francesco Armentano (K)
- Luigi D’Alfonso (K)
- Michele Marino (K)
- Stanislaw Wolos (K)
- Mattia Guerra (K)
Lo stesso consigliere Marco Zumpano ha partecipato in acqua, svolgendo anche un ruolo di supporto e mental coaching.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle autorità, in particolare alla Capitaneria di Porto, per la fondamentale assistenza durante tutta la manifestazione. Decisivo anche il contributo di Edoardo Guarascio, Ugo Menzano e Filippo Mungo, impegnati con i gommoni per garantire la sicurezza degli atleti.
Un plauso va anche a Welcome Long Beach, spot storico del gruppo sportivo kite/wing/windsurf della Lega Navale Italiana di Crotone, e al Gruppo Fotoamatori di Crotone, che ha immortalato l’evento con immagini spettacolari.
Con quattro edizioni alle spalle e una partecipazione in costante aumento, la Long Distance si conferma un fiore all’occhiello dello sport acquatico regionale, contribuendo alla valorizzazione del territorio crotonese e alla promozione di discipline spettacolari e adrenaliniche.
