Cirò Marina – Nella mattinata di oggi si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 106, all’altezza dell’ingresso del Villaggio Volvito.

Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo e, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, è stata estratta e affidata all’equipe sanitaria dell’elisoccorso, che ne ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Catanzaro.

Altri due feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all’ospedale di Crotone per le cure del caso.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La Statale 106 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni obbligatorie verso Cirò Superiore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.