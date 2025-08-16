In una splendida cornice paesaggistica, sulla terrazza del Palazzo dei Musei di Cirò, il Lions Club Cirò Krimisa ha presentato il libro di Anna Sculco “ Vita di Gianni”, dedicato al fratello Gianni Sculco, uomo e professionista amato e stimato da tutti, venuto a mancare repentinamente e lasciando un vuoto incolmabile.

Davanti a un folto pubblico, attento e partecipe, e alla presenza di tutti i familiari e di tutti gli amici, la Presidente Orsola Siciliani hapresentato l’evento, porgendo il suo saluto, anche a nome di tutti i soci, ed evidenziando la funzione e gli scopi del lionismo, fra i quali rientrano l’attenzione al sociale e alla prevenzione, con particolare riguardo alla vista.

Con voce commossa, Mario Sculco, sindaco di Cirò e fratello di Gianni, ha salutato il pubblico; successivamente la PastPresidente Serafina Sammarco ha introdotto il Service e la figura di Gianni, delineandone le doti culturali, umane e spirituali.

L’autrice Anna Sculco, dopo aver ringraziato il Club Lions Cirò Krimisa per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, ha quindidescritto la figura del fratello, già docente presso l’Istituto Serafico di Assisi e successivamente Dirigente Scolastico nello stesso Istituto.

Ne è emerso il ritratto di un uomo che ha fortemente voluto e saputo vincere quella che si presentava come una lotta impari, non solo contro la sua cecità, ma anche e soprattutto contro un destino che, alla fine, ha dovuto inchinarsi di fronte alla forza di volontà e alla determinazione di Gianni. La lettura di alcuni passi e di alcuni versi, a cura di Teresa Pellizzi, Maria Teresa De Franco e Enza Alessio Librandi ha fatto sì che si percepisse ancora una volta la presenza tangibile di Gianni.

A completare il racconto di una vita così eccezionale ha contribuito il ricordo che Silvana Laganà, Antonio Patera, Orlando Zannino e Francesco Liotti hanno voluto condividere con il pubblico, con voci tremanti e occhi lucidi.

La Presidente di Circoscrizione Filomena Zungri ha tratto infine le conclusioni.

E’ stato un evento connotato da forti emozioni, all’interno del quale l’amore per Gianni è stato il filo conduttore. Un evento che, oltre a far conoscere Gianni come persona, ha toccato il cuore di tutti per la sua forza e la sua tenacia, sapientemente utilizzate per portare avanti la sua lotta per la vita, dalla quale è uscito vincitore.