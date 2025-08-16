Cirò Marina – Un’aula scolastica, un casco, e chilometri di strade da percorrere: sono questi gli ingredienti della vita di Noemi Salerno, conosciuta anche come la “maestra alternativa”. Insegnante appassionata, Noemi non si limita a trasmettere nozioni ai suoi alunni: il suo amore per i bambini si unisce a una passione travolgente per i viaggi in moto e per il volontariato.

Lo scorso settembre, la sua voglia di avventura e solidarietà l’ha portata a partire da sola per una missione umanitaria in Marocco con l’associazione Bambini nel Deserto ETS. In sella al suo inconfondibile GS leopardato, ha raggiunto le comunità colpite e isolate dal terremoto del 2023, distribuendo materiale scolastico insieme ai compagni di viaggio che l’hanno raggiunta successivamente a Marrakech. Un itinerario intenso, iniziato con l’imbarco a Genova e concluso, 25 giorni dopo, nello stesso porto, dopo aver attraversato il Marocco da nord a sud, dalle coste atlantiche alle vette dell’Atlante, dal deserto alla suggestiva città blu di Chefchaouen.

Il suo viaggio è stato anche un’immersione nella cultura e nei sapori di un Paese ricco di colori e contrasti, ma Noemi non si ferma mai: con la sua moto ha esplorato l’Italia dal Passo dello Stelvio – in occasione della sua partecipazione alla 20.000 Pieghe – fino all’Etna, passando per la Sicilia e i suoi tesori culturali. Ha attraversato anche la Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia, accumulando esperienze e ricordi indimenticabili.

Oltre alle avventure personali, Noemi partecipa regolarmente a eventi e raduni motociclistici, sia come ospite che come protagonista. È stata invitata dal noto motociclista Acul al raduno del Monale e, il prossimo 20-21 settembre, sarà madrina della HAT Road Viareggio-Pavia, percorrendo strade panoramiche tra Toscana, Emilia e Lombardia. Tra i raduni più cari al suo cuore c’è quello del 6%, che si tiene da dieci anni nel ponte dell’Immacolata, dove ha stretto amicizie importanti, come con Ale Frasca e Marco Cappelli, storici padrini dell’evento.

La sua attività è sostenuta da partnership importanti: Givi, che per il viaggio in Marocco le ha fornito borse capienti per trasportare materiale, Hugerock per il navigatore, ag+ per l’abbigliamento tecnico e intimo, e Cirwonline, autore delle sue ormai celebri grafiche leopardate.

Il sogno più grande di Noemi? Attraversare l’Africa in moto, godendo dei paesaggi e delle emozioni che solo quel continente può regalare. Il progetto, inizialmente previsto per settembre, è stato rimandato a causa di un incidente stradale, ma la “maestra alternativa” non si arrende: è già alla ricerca della moto perfetta per ripartire verso nuove avventure.

Ultimo viaggio Croazia

Raduno 1° maggio

Raduno 6%

Viaggio in Marocco

20.000 pieghe