Cirò Marina – Trenta anni dopo quel lontano 1995, i compagni della classe 5ª sezione “E” dell’Istituto Tecnico Commerciale di Cirò Marina si sono ritrovati per celebrare insieme un traguardo speciale: il trentesimo anniversario del diploma.

Un legame che il tempo non ha scalfito e che si rinnova ogni volta con la stessa emozione, in una tradizione che questi “ragazzi” hanno scelto di portare avanti negli anni per il piacere di ritrovarsi e condividere ricordi, aneddoti e sorrisi.

Tra abbracci, fotografie e inevitabile nostalgia, è emerso ancora una volta come i compagni delle superiori restino tali per tutta la vita: non soltanto amici, ma parte di un pezzo di storia comune che continua a unire, al di là delle distanze e delle strade diverse intraprese.

Un momento di festa che si inserisce perfettamente nello spirito dell’estate ciròmarinese, fatta di incontri, calore umano e la voglia di celebrare ciò che davvero conta: l’amicizia che resiste al tempo.