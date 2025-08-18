Evento culturale e dí solidarietà a Crotone il 31 agosto 2025

Una serata intensa ed emozionante aspetta il pubblico il 31 agosto alle ore 19 presso il Parco Pignera, Museo di Pitagora, a Crotone. L’evento, curato dai giornalisti Rossana Caccavo Proto e Valerio Giacoia, racconta le drammatiche condizioni vissute dall’infanzia in scenari di guerra e povertà in Africa e Gaza, offrendo uno spazio di speranza attraverso arte, musica, teatro e danza.

Valerio Giacoia, cronista e narratore delle storie dei popoli oppressi, sottolinea:

“Non possiamo chiudere gli occhi di fronte all’infanzia che soffre sotto le bombe e la miseria. Raccontare queste storie è il primo passo per restituire dignità e attenzione a chi troppo spesso il mondo ignora.”

L’attore crotonese Carlo Gallo, noto per la sua carriera nel cinema e teatro e fondatore della compagnia Teatro della Maruca, darà voce attraverso la sua arte alle vicende narrate, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente.

La serata vedrà inoltre la partecipazione del musicista calabrese Alex Cimino, con le sue note capaci di toccare il cuore, e della scuola di danza Maria Taglioni Dance Project, che porterà sul palco interpretazioni coreografiche ricche di emozione e sensibilità.

L’evento è organizzato dall’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus seziome di Crotone con la preziosa collaborazione del Consorzio Jobel. L’intervista sarà curata da Rossana Caccavo Proto, giornalista e responsabile della sezione crotonese dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus.

L’ingresso sarà ad offerta libera a donazione spontanea e la serata sarà destinata a fini umanitari , rappresentando un’occasione di riflessione, partecipazione e azione concreta a favore dei bambini di Mayungu, una comunità africana (Kenia) che vive in condizioni estreme, come raccontato da Giacoia nel suo ultimo reportage per Left.