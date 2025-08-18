La società calcistica Nuova Era desidera esprimere un sentito ringraziamento all’US Catanzaro per la fiducia e il sostegno rinnovato anche per la stagione calcistica 2025/2026.

Essere affiliati a una realtà storica e prestigiosa come il Catanzaro rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità, oltre che uno stimolo costante alla crescita sportiva ed educativa dei nostri ragazzi.

Anche quest’anno, grazie a questa importante collaborazione, avremo tantissime novità, sia sul piano tecnico che formativo: incontri con lo staff del Catanzaro, aggiornamenti metodologici per i nostri istruttori e, soprattutto, nuove opportunità per i nostri giovani atleti di mettersi in mostra e confrontarsi con realtà professionistiche.

Per questo invitiamo tutti i ragazzi che amano il calcio, che vogliono crescere, imparare e divertirsi, a venire a confrontarsi con noi!

La nostra porta è sempre aperta a chi ha passione, rispetto e voglia di migliorarsi.

Vi aspettiamo alla Nuova Era, perché il calcio è più bello quando si gioca insieme, con serietà, entusiasmo e visione per il futuro.

Grazie ancora all’US Catanzaro per credere in noi.