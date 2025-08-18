Crotone, 17 agosto 2025 – Parte nel segno della vittoria l’avventura del Crotone nella Coppa Italia Serie C. I rossoblù superano il Catania per 1-0 e avanzano al secondo turno della competizione, grazie a un gol realizzato al 9′ del primo tempo da Jacopo Murano. L’attaccante, ben posizionato in area, ha sfruttato un preciso cross di Maggio dalla sinistra, insaccando di testa alle spalle di Dini e indirizzando subito la partita sui binari giusti.

Dopo il vantaggio i calabresi hanno gestito il ritmo del match con ordine e concentrazione, concedendo poco agli etnei che, nonostante il tentativo di reagire, non sono riusciti a rendersi davvero pericolosi. Merelli si è fatto trovare pronto nelle poche occasioni costruite dal Catania, mentre la retroguardia rossoblù ha mostrato solidità e attenzione, con Cargnelutti tra i più positivi.

Il Crotone ha così portato a casa una vittoria importante, che consente di affrontare con fiducia il secondo turno, in cui affronterà il Foggia. Per il Catania, invece, si tratta di un avvio amaro: la prima gara ufficiale della stagione si è trasformata in un passo falso che evidenzia la necessità di trovare subito ritmo e maggiore incisività in vista dell’inizio del campionato.