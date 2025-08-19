L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone comunica che, con deliberazione del Commissario Straordinario, è stato conferito alla dottoressa Teresa Grillo l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

La nomina giunge a conclusione della procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, riaperta più volte, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione e di individuare il profilo professionale più idoneo a guidare una struttura strategica per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo direttore avrà il compito di coordinare le attività di prevenzione, vigilanza e promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro, operando in stretta sinergia con le altre articolazioni aziendali e con gli enti territoriali competenti, nell’ottica di assicurare standard elevati di efficienza e tempestività nelle azioni di tutela.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Commissario Straordinario Monica Calamai ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’iter, sottolineando l’importanza di “rafforzare la prevenzione come strumento essenziale per la tutela della salute dei lavoratori e per la promozione di ambienti di lavoro sicuri su tutto il territorio provinciale”.

L’Asp di Crotone conferma così il proprio impegno a consolidare i servizi e a raggiungere risultati concreti e misurabili, nella salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e degli operatori.