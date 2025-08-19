A distanza di 26 anni dal diploma, i compagni della classe 5ª A dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometra “GANGALE” di Cirò Marina si sono ritrovati per una cena speciale, ricca di emozione e ricordi.

Era il 1999 quando quel gruppo di studenti concluse il proprio percorso scolastico, condividendo l’entusiasmo e le speranze tipiche di chi si affaccia alla vita adulta. Da allora ognuno ha intrapreso strade diverse, costruendo carriere, famiglie e percorsi personali, ma il legame nato tra i banchi di scuola non si è mai spezzato.

La serata ha offerto l’occasione per rivivere aneddoti, sorridere ricordando i professori e le giornate passate tra lezioni, esami e sogni per il futuro. Un incontro che ha rafforzato l’amicizia e la complicità di un tempo, dimostrando come le esperienze condivise durante gli anni scolastici restino incancellabili nel cuore di chi le ha vissute.

Un momento di festa che ha unito passato e presente, nella consapevolezza che, nonostante il tempo trascorso, essere “compagni di classe” significa appartenere a una piccola grande famiglia che resiste agli anni e alle distanze.