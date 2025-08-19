Un riconoscimento importante è stato conferito alla macelleria Cataldi di Cirò Marina in Via Vittorio Emanuele, una delle attività storiche più rinomate della città, che da oltre un secolo porta avanti la tradizione della buona carne. L’attestato di “Riconoscimento Attività Storica” è stato consegnato a Pasquale Cataldi, che oggi guida con passione e competenza la sua attività commerciale.

Il macellaio Pasquale Cataldi ha voluto ricordare le radici di questa lunga storia: «Prima di me la macelleria è stata gestita da Perticone con Peppino Pecora per oltre 25 anni, poi da Salvatore Iritano per altri 40 anni e infine da me, da ben 36 anni a tutt’oggi. Una tradizione che continua nel segno della qualità e della fiducia dei clienti».

La macelleria Cataldi è ormai considerata una vera e propria istituzione non solo a livello locale, ma anche regionale, tanto che i suoi celebri arrosti richiamano clienti e turisti da tutta Italia.

Il riconoscimento, consegnato a Roma il 24 giugno 2025, certifica il valore storico e culturale dell’attività, che ha saputo resistere nel tempo mantenendo intatta la passione per la qualità e il rispetto della tradizione familiare.