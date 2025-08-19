È stata presentata, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso l’Urban Center di Antica Kroton Futura, la terza edizione de “L’Imboscata al Mare”, la rassegna culturale che si terrà dal 20 al 22 agosto nello scenario suggestivo di Orto Tellini.

L’evento, inserito nel calendario estivo Crotone Summer 2025 è stato presentato dall’assessore alla Cultura Nicola Corigliano

Nata da un’idea del giornalista Federico Casanova, L’Imboscata al Mare si è affermata come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate crotonese, capace di unire divulgazione, impegno civile e intrattenimento con ospiti di rilievo nazionale.

Anche quest’anno, l’ingresso sarà libero per tutte e tre le serate.

Il programma dell’edizione 2025 si apre mercoledì 20 agosto alle ore 21 con Mario Giordano, volto noto del giornalismo televisivo e autore del libro “Dynasty” (Rizzoli), un viaggio critico tra le grandi dinastie imprenditoriali italiane e le difficoltà delle nuove generazioni.

Giovedì 21 agosto, sempre alle 21, sarà la volta di Giuseppe Cruciani, celebre conduttore de La Zanzara su Radio 24, che presenterà il suo libro “Ipocriti” (Cairo Editore): un pamphlet graffiante contro il politicamente corretto e il conformismo dominante nel dibattito pubblico.

La rassegna si chiuderà venerdì 22 agosto con Luca Sommi, giornalista de Il Fatto Quotidiano e conduttore di Accordi e Disaccordi su Nove, che porterà a Crotone il suo libro “Solo amore” (Paper First), una raccolta di riflessioni in difesa degli animali e dell’empatia come valore universale.

A dialogare con i giornalisti sarà in tutte le tre serate Federico Casanova.

“Siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione come L’Imboscata al Mare, che negli anni si è distinta per la qualità degli ospiti e la capacità di attrarre un pubblico variegato e attento. È un’occasione per valorizzare non solo il nostro patrimonio culturale, ma anche i luoghi simbolo della città, come Orto Tellini rendendoli spazi vivi di confronto e crescita.

Questa rassegna è un esempio di evento partecipativo, che mette al centro il dialogo, la riflessione critica e il confronto tra idee: elementi fondamentali per costruire una comunità più consapevole e aperta. Ringrazio il dirigente Marano, gli uffici, il dott. Marco Carcea dello staff del sindaco per il lavoro che hanno svolto per portare, ancora una volta, un evento di questa caratura nella nostra città” ha detto l’assessore Corigliano.