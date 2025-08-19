Crucoli si prepara a una serata all’insegna del divertimento e della comicità. Mercoledì 21 agosto, infatti, il noto attore e comico romano Max Giusti sarà protagonista dello spettacolo “A tutto Max”, in programma sul lungomare nord di Torretta di Crucoli.

L’evento, promosso dal Comune di Crucoli con il sostegno del Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di iniziative culturali e turistiche, sarà a ingresso libero, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di vivere uno spettacolo di grande richiamo senza alcun costo.

Con il suo inconfondibile stile fatto di ironia, imitazioni e aneddoti di vita quotidiana, Max Giusti porterà sul palco uno show brillante e coinvolgente, capace di conquistare un pubblico di tutte le età. Una serata che promette sorrisi e leggerezza, arricchendo il calendario degli eventi estivi del borgo marinaro crotonese.

L’appuntamento è fissato per le ore serali del 21 agosto, sul lungomare lato nord di Torretta di Crucoli, in una cornice suggestiva che unisce il fascino del mare allo spirito festoso della comunità locale.