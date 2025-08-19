La società AQA Cosenza Pallanuoto esprime con entusiasmo e profonda soddisfazione il proprio orgoglio per la straordinaria prestazione delle atlete Cristina Malluzzo e Federica Morrone al Campionato Mondiale under 20 di Pallanuoto svoltosi in Brasile. Le due giovani promesse cosentine hanno rappresentato l’Italia con grinta, talento e determinazione, contribuendo in modo significativo al percorso della nazionale.

Malluzzo e Morrone, cresciute nel vivaio dell’AQA Cosenza, hanno dimostrato di essere all’altezza del palcoscenico internazionale, distinguendosi per tecnica, visione di gioco e spirito di squadra. Le loro prestazioni hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, confermando il valore del lavoro svolto dalla società calabrese nella formazione delle nuove generazioni.

“Siamo estremamente orgogliosi di Cristina e Federica,” ha dichiarato il presidente di AQA Cosenza, Francesco Manna. “Vederle competere ai massimi livelli con la maglia azzurra è motivo di grande emozione e conferma la bontà del nostro progetto sportivo. Il loro successo è il successo di tutta la nostra comunità.”

Il Mondiale under 20 in Brasile non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per nuove sfide. Le due atlete tornano a Cosenza con un bagaglio di esperienza internazionale e con la consapevolezza di poter ambire a traguardi sempre più ambiziosi. La società, dal canto suo, rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport femminile e nel sostenere il talento locale.

Malluzzo e Morrone sono la dimostrazione che con passione, dedizione e il giusto supporto, anche una realtà territoriale può raggiungere l’eccellenza mondiale. AQA Cosenza Pallanuoto festeggia, e con lei tutta la città.