Crucoli si prepara ad accogliere un evento musicale di grande prestigio. Sabato 24 agosto 2025, nella suggestiva cornice del Santuario di Manipuglia, si terrà il concerto di Sergio Cammariere 4th, appuntamento clou del Gran Premio Manente 2025, rassegna dedicata a celebrare i talenti e le radici culturali della Calabria.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di assistere a una serata di musica d’autore in un contesto unico, immerso nella spiritualità e nella bellezza paesaggistica del santuario.

Il cantautore crotonese, conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale per il suo stile raffinato che unisce jazz, canzone d’autore e sonorità mediterranee, porterà sul palco un concerto intimo e intenso, capace di emozionare con la sua inconfondibile voce e il tocco poetico al pianoforte.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Crucoli con il sostegno del Ministero della Cultura e finanziata dall’Unione Europea nell’ambito dei programmi di valorizzazione culturale e turistica, rientra nel calendario degli eventi che accompagnano il Gran Premio Manente, manifestazione che da anni rende omaggio alle immagini, ai suoni e alle tradizioni di un territorio ricco di storia e identità.

Il 24 agosto a Crucoli sarà dunque una serata all’insegna della grande musica, un’occasione per riscoprire, attraverso le note di Sergio Cammariere, l’anima autentica della Calabria.