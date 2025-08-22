Crotone, 20 agosto 2025 – Il partito Libertà è Democrazia annuncia una nuova e significativa nomina all’interno della propria struttura organizzativa. Con atto formale, il Coordinatore Regionale dott. Alberto Vallone, su proposta del Coordinatore Nazionale prof. arch. Giancarlo Affatato e in conformità allo statuto del movimento, ha designato la dott.ssa Angela Stranges quale Segretario Provinciale per le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

La nomina, che decorre dalla data odierna, avrà validità fino alla scadenza del mandato del Presidente del partito o fino a eventuali nuove disposizioni.

Secondo quanto stabilito dal documento ufficiale, il nuovo Segretario Provinciale avrà il compito di curare l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo del partito nei territori di riferimento, attenendosi alle direttive degli organi superiori.

In una lettera personale indirizzata ad Angela Stranges, il Coordinatore Regionale Vallone ha espresso parole di stima e fiducia, sottolineando come il suo impegno politico, unito a generosità e sensibilità sociale, rappresenti un valore prezioso per l’intero movimento.

“Il tuo autentico amore per la politica, vissuta come strumento di servizio e crescita collettiva – scrive Vallone – sarà determinante per rafforzare la nostra presenza nel dibattito pubblico e per difendere la dignità e il protagonismo dei comuni grandi e piccoli delle province affidate, cuore pulsante della nostra identità nazionale.”

Concludendo, il Coordinamento Regionale ha augurato alla neo Segretaria Provinciale buon lavoro, ribadendo la convinzione che il suo contributo saprà consolidare i principi e i progetti di Libertà è Democrazia, movimento nato per dare voce ai bisogni reali delle persone e costruire una società più giusta, solidale e partecipata.