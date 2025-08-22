Con una nomina ufficiale datata 20 agosto 2025, il Coordinatore provinciale del movimento Libertà è Democrazia, dott. Fabio Bruno Pisciuneri, ha designato il dott. arch. Antonio Francesco Amodeo come nuovo Coordinatore cittadino per Melissa e contestualmente responsabile delle Comunità Montane.

La scelta – si legge nella comunicazione inviata agli organi di stampa – nasce dalla fiducia riposta nelle capacità e nella lunga esperienza di Amodeo, figura ritenuta capace di guidare il partito in una fase di consolidamento territoriale. «La tua comprovata esperienza, la tua dedizione e la profonda conoscenza delle dinamiche del nostro territorio – scrive Pisciuneri – ti rendono la persona ideale per ricoprire questo incarico di fondamentale importanza».

Il compito affidato ad Amodeo è duplice: da un lato rafforzare la presenza di Libertà è Democrazia a Melissa, dall’altro coordinare le attività connesse alle Comunità Montane, realtà cruciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne.

Il Coordinatore provinciale ha sottolineato come il nuovo incarico rappresenti una sfida stimolante: «Lavorare insieme per costruire un futuro migliore per Crotone, ascoltando le esigenze dei cittadini e proponendo soluzioni concrete e innovative».

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Amodeo, che nel tempo si è distinto per il suo impegno nel territorio, viene indicato come una risorsa preziosa per il movimento e per l’intera comunità locale. A lui sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte di tutti gli iscritti e del direttivo provinciale, con la promessa di un sostegno costante nello svolgimento del nuovo ruolo.

Con questa nomina, Libertà è Democrazia conferma la propria volontà di radicarsi ulteriormente nel territorio crotonese, puntando su figure di esperienza e competenza per affrontare le sfide future.