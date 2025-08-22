Nello scorso mese di novembre la Fondazione Magna Grecia Park Kroton ha presentato la richiesta di un irrituale parere di massima in merito alla realizzazione di un parco tematico denominato “Magna Grecia Park”, da realizzare su una superficie di un milione e seicentomila metri quadrati, descritto in una scarna relazione corredata da tre planimetrie che ne individuavano l’ubicazione.

A tale richiesta sono succedute alcune interlocuzioni verbali fra l’Amministrazione e i progettisti dell’intervento in cui si è evidenziato che l’area individuata per realizzare il parco interessava porzioni di territorio che nel Piano Strutturale Comunale, allora in fase preliminare e oggi adottato dal Consiglio Comunale, hanno tre destinazioni diverse: due estese di circa settecentomila metri quadrati compatibili con l’intervento e una di circa novecentomila metri quadrati – compresa fra due aree urbanizzate prive di servizi che necessitano di essere ricucite e rese omogenee – destinata a standard di previsione proprio per dotare quella porzione di città dei servizi di cui i cittadini necessitano.

Per questi motivi tale area non avrebbe potuto destinarsi al parco.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’Amministrazione si è comunque dichiarata disponibile a considerare favorevolmente l’ubicazione del parco in un’area più a nord del territorio urbanizzato che meglio si presta a una trasformazione così radicale come il parco richiede.

In assenza di alcuna certezza in ordine alla ubicazione delle aree, ma soprattutto di qualsivoglia titolo di disponibilità o atto di impegno alla acquisizione delle stesse, questa amministrazione non avrebbe pertanto potuto in alcun modo, così come richiesto, rilasciare alcuna forma di acquiescenza o sostegno in astratto di una progettualità che allo stato degli atti, per quanto ambiziosa ed imponente, non risulta in alcun modo dotata di un minimo di crismi di concretezza né dal punto di vista della compatibilità urbanistica néedilizia.