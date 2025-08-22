Grave incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 16:30 sul lungomare nord di Cirò Marina, nei pressi dell’hotel “Il Gabbiano”. Cinque le auto coinvolte nel sinistro che ha provocato diversi feriti, tra cui una persona in condizioni più critiche.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti all’ospedale di Crotone.

A coordinare le operazioni di messa in sicurezza e di gestione del traffico sono stati gli agenti della Polizia Locale con il supporto dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il sinistro ha causato momenti di apprensione tra i presenti e rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell’impatto che ha coinvolto le cinque vetture.