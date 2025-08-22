LANFRANCO BRETTI, Dirigente della Marpesca Lory Volley Pizzo e papà del piccolo Lorenzo, ha annunciato una nuova e importante riconferma in vista della prossima stagione: si tratta di Antonella De Franco, atleta di grande esperienza e affidabilità, che continuerà a vestire la maglia della squadra.

Il curriculum di De Franco parla da sé: numerosi campionati nazionali di Serie B2 disputati con formazioni prestigiose come Oria, Trani e Reggio Calabria, oltre all’esperienza già vissuta proprio a Pizzo, dove arrivò a un passo dalla promozione in B1 dopo una stagione intensa e combattuta.

Lo scorso anno Antonella aveva scelto di accettare il progetto sportivo presentato dalla società, con l’obiettivo dichiarato di riportare il club in Serie B2. Un traguardo che è stato raggiunto 🎯 anche grazie al suo contributo determinante, sia in campo che nello spogliatoio. La giocatrice cirotana ha dimostrato da subito qualità tecniche e carattere, elementi fondamentali per affrontare e superare i momenti più delicati del campionato regionale di Serie C. Non a caso, al termine della stagione, mister Monopoli non ha avuto esitazioni nel blindarne la riconferma, ripartendo così da una certezza assoluta in vista della nuova avventura.

Le parole di Antonella De Franco

«Lo scorso è stato un campionato davvero difficile – ha dichiarato De Franco – con dinamiche tattiche e un’intensità di gara molto variabile che non ci permettevano di avere punti di riferimento costanti. L’affiatamento con le compagne, i mister e la società ci ha però permesso di raggiungere, seppur con un po’ di ritardo, il massimo del nostro potenziale. Abbiamo rischiato, ma la caparbietà, l’esperienza e l’attaccamento al progetto ci hanno consentito di mantenere un ritmo determinante nei playoff. L’integrazione al campionato nazionale di Serie B2 è un risultato meritato sul campo».

Non è mancato, nelle sue parole, un pensiero speciale per il piccolo Lory:

«Pur non avendolo conosciuto, sento di avere un legame speciale con lui grazie alla società, che non si limita agli obiettivi sportivi ma continua a compiere azioni solidali che mi hanno resa una donna migliore. Spesso pensiamo di essere noi a donare, ma in realtà siamo noi a ricevere tantissimo 💫».

Infine, uno sguardo al futuro:

«Non vedo l’ora di tornare in campo, ritrovare le mie compagne e conoscere i nuovi arrivi. Sono certa che comprenderanno subito l’atmosfera magica che si respira nella Marpesca Lory Volley Pizzo».

Con questa importante conferma, la società consolida ulteriormente le basi per affrontare con ambizione e determinazione la nuova stagione in Serie B2.