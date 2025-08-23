Strongoli – È stato ufficialmente nominato il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Strongoli, Domenico Grillo, a cui è stata affidata la guida del movimento sul territorio con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito e rilanciare il dialogo con la comunità locale.

Contestualmente è stato costituito anche il nuovo direttivo cittadino composto da 9 membri: Curcio Antonio, Ceraudo Giuseppe, Brasacchio Maria Vincenza, Martucci Antonio, Ruggiano Antonio Stefano, Fezza Francesco, Vivino Vittoria, Apa Domenica e Gaudio Giuseppina, in rappresentanza di diverse categorie professionali e sensibilità del tessuto sociale strongolese.

La nomina è avvenuta alla presenza del Vice Coordinatore regionale di Forza Italia, Sergio Ferrari, che ha espresso piena fiducia nel nuovo coordinamento locale, sottolineando l’importanza di una presenza attiva e responsabile a livello territoriale.

«È per me un grande onore ricevere questo incarico – ha dichiarato il nuovo coordinatore – e intendo affrontarlo con spirito di servizio, trasparenza e ascolto verso la cittadinanza. Il nostro obiettivo sarà quello di costruire un partito aperto e inclusivo, capace di rappresentare le esigenze reali della nostra comunità. Strongoli merita una politica fatta di presenza sul territorio, ascolto, serietà e rispetto tra le persone: una politica che non promette miracoli ma che affronta i problemi concreti della gente e prova a dare risposte».

«Ed è proprio con questo spirito – ha aggiunto – che diamo il bentornato “a casa” al consigliere comunale e assessore Ercole Caligiuri, che rappresenta un valore aggiunto importante per il nostro gruppo».

«Vogliamo tornare a far sentire la voce di Strongoli – ha concluso Grillo – con un’azione politica fatta di impegno, partecipazione e confronto costante. Ringrazio i vertici di Forza Italia per la fiducia accordata e tutte le persone che hanno deciso di far parte di questo percorso».

La nomina del nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia rappresenta dunque un segnale di rinnovata vitalità per il partito, con l’obiettivo di costruire una presenza politica solida, radicata e partecipata sul territorio.

Si ringraziano per la presenza e gli interventi il Vice Coordinatore regionale nonché Presidente della Provincia Sergio Ferrari, il vicepresidente Fabio Manica, il Sindaco di Strongoli Francecso Benincasa, il Sindaco di Crotone Vincenzo Vice, il Vicesindaco di San Mauro Marchesato Francesco Corigliano e il segretario cittadino di Cirò Marina Giuseppe Sasso.