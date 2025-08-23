Dopo il grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sul Lungomare Nord di Cirò Marina, oggi la Polizia Locale ha diffuso una nota ufficiale con i dettagli e gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle indagini in corso.

L’incidente si è verificato intorno alle 16:50 e ha visto il coinvolgimento di cinque autovetture, di cui tre in sosta. Tre le persone rimaste ferite, soccorse dal personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze e successivamente trasportate al Pronto Soccorso di Crotone per le cure necessarie.

Sul luogo del sinistro, oltre agli agenti della Polizia Locale, sono intervenute anche tre pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Dai primi accertamenti è emerso che gli esami tossicologici sui conducenti hanno escluso la guida in stato di alterazione. La Polizia Locale, intanto, sta proseguendo gli approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica, avvalendosi delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze delle persone presenti.