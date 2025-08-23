Nel pomeriggio odierno ha fatto visita alla Questura di Crotone il Sottosegretario al Ministero della Giustizia On. Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, il quale è stato ricevuto dal Questore Renato PANVINO e dai funzionari, tra questi anche quelli appartenenti allaSpecialità.
L’Onorevole si è intrattenuto cordialmente attestando la sua stima verso tutti gli operatori di polizia della provincia, auspicando ulteriori successi nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata.
Il Sottosegretario ha evidenziato l’attenzione che la Questura pone quotidianamente nel controllo capillare del territorio, nel contrasto al fenomeno della violenza di genere, nella gestione delle vittime di codice rosso e di bullismo. Ulteriore apprezzamento l’autorità l’ha rivolto al lavoro svolto dalla Polizia di Stato nell’ambito delle misure di prevenzione, patrimoniali e personali di pertinenza anche del Questore.
La visita si è svolta in un clima di viva cordialità.
