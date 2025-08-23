Nel pomeriggio odierno ha fatto visita alla Questura di Crotone il Sottosegretario al Ministero della Giustizia On. Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, il quale è stato ricevuto dal Questore Renato PANVINO e dai funzionari, tra questi anche quelli appartenenti allaSpecialità.

L’Onorevole si è intrattenuto cordialmente attestando la sua stima verso tutti gli operatori di polizia della provincia, auspicando ulteriori successi nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Sottosegretario ha evidenziato l’attenzione che la Questura pone quotidianamente nel controllo capillare del territorio, nel contrasto al fenomeno della violenza di genere, nella gestione delle vittime di codice rosso e di bullismo. Ulteriore apprezzamento l’autorità l’ha rivolto al lavoro svolto dalla Polizia di Stato nell’ambito delle misure di prevenzione, patrimoniali e personali di pertinenza anche del Questore.

La visita si è svolta in un clima di viva cordialità.