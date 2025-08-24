Si è svolta stamattina, con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, l’inaugurazione della mostra “Il maestrino della musica”: mostra a fumetti dedicata al grande compositore Francesco Cilea.

La mostra, curata ed organizzata dall’Accademia Pentakaris con la direzione artistica di Martino Parisi, è stata ospitata dal foyer del Teatro Comunale e sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 29 di agosto.

Le tavole esposte, che raccontano la vita di Cilea, sono state curate dal fumettista e drammaturgo Domenico Loddo che ha spiegato come la conoscenza approfondita della vita del compositore abbia consentito di tradurre in segno la sua essenza tracciandone una storia curiosa, oltre che interessante.

La mostra inaugura, di fatto, il “Cilea Liric & Classic Music Festival”, realizzato dal Comune di Reggio grazie ai fondi del Pn Plus, ormai alla sua seconda edizione; dopo il successo dello scorso anno.

Il direttore artistico Martino Parisi ha voluto evidenziare le ragioni della scelta di questa mostra che fa parte di una trilogia di eventi dedicati al compositore palmese: da oggi si parte con la mostra, poi lunedi 25 un documentario all’Arena dello Stretto (con a seguire una performance musicale) e martedì 26 un concerto pianistico presso le colonne di Tresoldi; con la suggestiva ed unica cornice paesaggistica dello Stretto.

L’idea è quella di declinare e narrare la vita di Cilea con tre linguaggi artistici differenti: quello figurativo del fumetto, il cinema e la musica.

Martino Parisi, ripercorrendo alcuni passaggi della vita del compositore, ha sottolineato l’importanza di dedicargli questo spazio all’interno del Festival che porta il suo nome; soprattutto per la fama mondiale che acquisì con le sue musiche ed il suo stile portando in giro alto il nome della Calabria.

In esclusiva assoluta il 25 sera, durante la proiezione del documentario, la cittadinanza avrà modo di addirittura di ascoltare la voce di Cilea ed il messaggio che lasciò alla Calabria intera prima della sua morte; oltre che di conoscere altri aspetti della sua vita. Sarà un evento ricco di sorprese.

La mostra ha attratto la curiosità di molti visitatori e turisti; tra cui molti giovani e giovanissimi ed è accompagnata da musiche scelte, in sottofondo, che ne rafforzano la suggestione e l’impatto emozionale.