Stamane i militari della dipendente Sezione Operativa dellaCompagnia Carabinieri di Crotone hanno eseguito l’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa nella serata di ieri, dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, con la quale sono stati convalidatigli arresti eseguiti, nella stessa serata del 19 agosto dai militari operanti della Compagnia di Crotone, nei confronti di A. B., 44enne, G. P., 39enne, F. P., 60enne, A. P., 41enne e G. V., 57enne.

Con lo stesso provvedimento il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare degli stessi con l’ipotesi di reato di rissa aggravata per tutti, dell’omicidio di Filippo Verterame e del tentato omicidio di G. V. per G. P., e del tentato omicidio di quest’ultimo per G. V..

L’odierna misura è stata emessa a seguito e a parziale esito delle indagini intraprese dai militari della Compagnia di Crotone, coordinate dalla Procura della Repubblica, diretta dal dott. Domenico Guarascio, che nell’immediatezza dei fatti, hanno raccolto le fonti di prova sulle quali si fonda l’odiernoprovvedimento cautelare.

Il quadro ricomposto confermato dall’ordinanza del giudice è quello di una lite tra le due fazioni contrapposte iniziata per futili motivi, passata rapidamente dall’aggressione a mani nude alle armi bianche, di cui tutti i partecipanti portano i segni fisici, ed evoluta in maniera ancora più grave in un secondo momento, molto ravvicinato, culminato nelle lesioni poi diventate fatali per il giovane Filippo Verterame.

Gli elementi raccolti sono riferiti alla fase delle indagini preliminari, e, pur portando all’emissione di misure cautelari, vista la gravità dei fatti, non incidono sulla presunzione di non colpevolezza degli indagati fino al giudizio definitivo.

Tutti i destinatari dei provvedimenti cautelari tranne uno, ancora ricoverato in ospedale, sono stati associati presso il carcere di Crotone.