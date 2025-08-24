Dopo l’annuncio della fusione tra la storica scuola calcio Polisportiva Juventus Club e il Gsd Isola Capo Rizzuto, che ha dato vita alla nuova realtà calcistica US Isola 1966 con presidente Enrico Comito, arriva la prima notizia ufficiale dal campo: sarà ancora Saverio Gregorace a guidare la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza.

La conferma del tecnico di Guardavalle non ha colto di sorpresa, anzi: la sua permanenza appariva quasi scontata alla luce della stagione positiva appena trascorsa, in cui ha saputo dare equilibrio e identità alla squadra isolitana. Competenza, esperienza e capacità di creare un gruppo solido sono state le qualità che hanno convinto la società a rinnovargli la fiducia.

La carriera di Gregorace parla da sé: dodici stagioni da allenatore senza mai un esonero, undici delle quali in Eccellenza e una in Promozione. Il suo percorso inizia a Guardavalle, dove conquista anche il premio come miglior allenatore del campionato; prosegue con due anni a Soriano, con la vittoria della Promozione e successivi tornei di Eccellenza di alto livello. Seguono sei stagioni a Scalea, tra playoff, salvezze tranquille e una retrocessione che non ha comunque scalfito la sua credibilità. Infine, l’ultima annata a Isola, chiusa con risultati positivi e la fiducia totale dell’ambiente.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Con la nascita dell’US Isola 1966, il club vuole consolidare un progetto ambizioso, capace di unire tradizione e futuro. La conferma di Gregorace rappresenta il primo tassello di un percorso che punta a dare continuità tecnica e risultati importanti, con l’obiettivo di rendere la squadra protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.