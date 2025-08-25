CRUCOLI – Quello che un anno fa era solo un’idea di un gruppo di amici, oggi è diventata un’esperienza di profonda spiritualità e condivisione.

Nasce infatti dalla volontà di un gruppo di preghiera, del quale fanno parte, tra gli altri, Daniele Salvatore Valente, di Strongoli, le sorelle Natalina, Francesca e Caterina Barone e Alessandro Ricca, tutti di Cirò Marina, di organizzare un “Cammino Spirituale Giubilare” una camminata unica di 13 chilometri, un vero e proprio pellegrinaggio Mariano, unendo due luoghi di grande devozione tra Crucoli e Cirò Marina.

L’itinerario ha visto il raduno, all’alba di domenica 24 agosto, di una ventina di partecipanti presso il suggestivo Santuario di Manipuglia per poi raggiungere il Santuario di Madonna d’ltria.

“In un’epoca in cui il ritmo della vita ci allontana dal nostro io interiore, – dice Daniele – si è trattato di un’autentica esperienza, basata unicamente sulla devozione e sul desiderio di condividere un momento di profonda riflessione, e soprattutto senza alcun scopo di lucro.”

Un Cammino, spiegano gli organizzatori, che unisce storia, fede, e amicizia, lontani dal frastuono della città, durante il quale la trentina di partecipanti hanno potuto godere del silenzio, rotto solo dalle preghiere e dai momenti di condivisione.

La destinazione finale, il Santuario della Madonna d’ltria, ha accolto i pellegrini con la sua aura di pace e serenità e raggiungere questo luogo sacro (oggi anche Chiesa Giubilare 2025), è stato un momento di grande emozione per tutti i partecipanti. Lì, in un’atmosfera di profondo raccoglimento, hanno potuto ringraziare per il viaggio e per l’opportunità di vivere un’esperienza così intensa e soprattutto di ricevere la benedizione finale di Padre Piero Greco.

“Questa camminata, non è stata solo un evento, – conclude Daniele – ma un’esperienza che ha rafforzato il legame con la spiritualità e il territorio, ricordandoci che i viaggi più importanti sono quelli che facciamo con il cuore, un passo dopo l’altro.”

Nei loro ringraziamenti finali, gli organizzatori hanno ricordato, per questa prima edizione sperimentale, l’importante supporto del Comandante della Polizia Municipale di Crucoli, Arcangelo Coppola, che ha scortato i pellegrini per tutto il tragitto.