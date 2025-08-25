Si è conclusa la terza edizione del premio “Kalendar”, organizzata dalla compagnia teatrale Krimisa diretta dal regista Giovanni Malena, che ha visto la partecipazione di numerose compagnie teatrali provenienti dal circondario. Nel corso della serata finale, oltre alla premiazione dei protagonisti che si sono distinti, la compagnia organizzatrice ha presentato la commedia “O l’uno o l’atru”, accolta con entusiasmo dal numeroso pubblico presente. Tra i riconoscimenti assegnati figurano: miglior attrice non protagonista a Rossella Adimari, miglior attore non protagonista a Pino Leonetti, premio caratterista femminile a Rosa Gaudio, premio caratterista maschile a Giovanni Campana, premio caratterista della meridionalità ad Assunta Spirlì e miglior scenografia alla compagnia teatrale Codex 8e9. Il premio come miglior attore protagonista è stato assegnato a Gianpiero Garofalo e quello come miglior attrice protagonista a Filomena Capalbo, entrambi della compagnia Codex 8e9 di Rossano, che con la commedia “Difetti perfetti” ha ottenuto anche il riconoscimento come miglior spettacolo e miglior regia, attribuito allo stesso Garofalo, il quale ha sottolineato come il teatro, spesso trascurato dai comuni, rappresenti invece uno spaccato essenziale della società che merita maggiore sostegno. Anche il regista, attore e commediografo Giovanni Malena, nel ringraziare compagnie e pubblico, ha ricordato che per fare teatro servono passione e dedizione, perché solo così da persone si diventa personaggi. Il presidente della Pro Loco, Niki De Franco, ha rimarcato il valore culturale e sociale di queste serate, definite momenti di cultura e spensieratezza necessari per una società sana. Alla cerimonia hanno preso parte anche l’assessore alle manifestazioni Salvatore Giardino, che si è congratulato con tutte le compagnie, e il sindaco Mario Sculco, che ha assicurato il proprio impegno affinché la quarta edizione possa offrire un numero ancora maggiore di serate teatrali, ribadendo che “il teatro è vitalità culturale”.





[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT