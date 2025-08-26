SoldOut per l’esclusivo concerto di Sergio Cammariere a Crucoli che ha aperto la due giorni dedicata al Gran Premio Manente giunto ormai alla sua XIV° edizione.

Un pubblico attento e estasiato ha potuto seguire un evento irripetibile reso tale sia dalla presenza del Maestro che dalla location unica e suggestiva che ha permesso all’artista calabrese di immergersi tra il pubblico e le vibrazioni mistiche di questo meraviglioso Santuario Mariano.

Sergio Cammariere è tornato ieri nella sua Calabria, regalando un concerto memorabile accompagnato dal suo inseparabile pianoforte e dalla sua storica band con Amedeo Ariano, batteria, Daniele Tittarelli, tromba, Luca Bulgarelli, contrabasso e con la partecipazione straordinaria di Giovanna Famulari al violoncello.Sergio, rapito da questa atmosfera, ha regalato al pubblico tutti i suoi successi, dall’incantevole Dalla pace del mare lontano, a Cantautore piccolino, fino al successo sanremese che lo ha imposto al grande pubblico, Tutto quello che un uomo, inciso anche da Mina, in ogni occasione eseguito insieme al coro del pubblico.

Un concerto da brividi, arricchito dalla spiritualità di una location intimamente splendida, qual è l’antica chiesa sorta in una foresta fittissima detta di Manipuglia, lontana dal centro abitato, dove nel 1300 fu rinvenuta un’immagine di Maria Vergine che ne prese il nome.

A suggellare questo momento magico la consegna da parte di Virginia, Giuseppe e Raffaele Marasco del riconoscimento del Gran Premio Manente all’artista che ha saputo creare un legame unico con la location, il pubblico e gli organizzatori lasciandosi andare completamente allo spirito dell’evento, dote non sempre scontata negli ultimi tempi.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Gran Premio Manente continua il 25 Agosto con il Galà ad ingresso libero, che vedrà la presenza dei Parafonè, Verdiana, Alvin Tripodi, Giuseppe Caruso, T’Appatumi, Natalino Stasi.

Un evento tra musica popolare e momenti di riflessione ed intrattenimento legati all’immagine di una Calabria giovane e vincente che tra identità e cultura può sempre sperare in un racconto nuovo e diverso della nostra terra.

Il Gran Premio Manente è organizzato dall’Associazione CULT e Marasco Comunicazione con il contributo del Comune di Crucoli, del Ministero della Cultura e della Comunità Europea.