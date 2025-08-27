Domenica 24 agosto 2025 si è svolta la prima edizione del Cammino Spirituale Giubilare, un evento che ha unito fede, tradizione e comunità.

L’iniziativa, nata da un’idea di Daniele Salvatore Valente e resa possibile grazie alla collaborazione delle sorelle Barone e di Alessandro Ricca, ha preso il via alle prime luci dell’alba dal Santuario di Manipuglia di Crucoli.

I pellegrini, guidati dal desiderio di vivere un’esperienza di autentica spiritualità, hanno percorso 13 km tra silenzi, preghiere e momenti di condivisione, fino a raggiungere il Santuario della Madonna d’Itria di Cirò Marina, luogo giubilare e meta finale del pellegrinaggio.

La camminata non è stata soltanto un evento religioso, ma un vero e proprio cammino interiore, che ha permesso di ritrovare il senso profondo del pellegrinaggio come atto di fede, di speranza e di rinnovamento personale.

Ad accogliere i partecipanti, la suggestiva atmosfera del Santuario della Madonna d’Itria, dove si è svolto il momento conclusivo con la benedizione di Padre Piero Greco, vissuto con grande emozione da tutti i presenti.

Fondamentale anche il contributo del Comandante dei Vigili di Crucoli, Arcangelo Coppola, che ha garantito assistenza e sicurezza lungo il percorso.

La locandina ufficiale dell’evento, con il logo del Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza, ha rappresentato non solo l’annuncio del cammino, ma anche il simbolo di un progetto che unisce comunità, fede e territorio.

Il Cammino Giubilare 2025 si è così affermato come un’esperienza destinata a crescere negli anni, capace di rafforzare il legame tra i santuari locali e la devozione popolare, ricordando che i viaggi più importanti sono quelli che si compiono con il cuore, un passo dopo l’altro.